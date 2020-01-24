【西班牙超級盃：附精華】巴塞食詐糊兼末段連失　憾負馬體會無緣決賽　美斯怨「犯小朋友錯誤招禍」　 (16:45)

巴塞隆拿今晨兩度食詐糊兼末段連失兩球，結果在沙特阿拉伯上演的西班牙超級盃4強賽，以2：3反負馬德里體育會，衛冕失敗外，也無緣後日決戰皇家馬德里，但料「地上最強」教練華維迪地位仍穩，而一度扳平的美斯再斥球隊的犯下小朋友的錯誤招敗。

兩軍早段攻勢不多，反而馬體會前鋒祖奧菲歷斯，至補時階段先後與佐迪艾巴及美斯口角更搶鏡。「床單軍」下半場接戰不久即由佐治高基打開紀錄，但美斯50分鐘禁區內起右腳勁射扳平。他9分鐘之後再破網，但視像裁判（VAR）指他禁區外犯手球，故入球無效。 62分鐘，倒戈馬體會的基沙文頭槌補中為巴塞反先，但隊友碧基其後的入球因越位再被判詐糊。巴塞終在81分鐘輸12碼，艾華路莫拉達操刀得手，加上後者5分鐘後助攻安祖哥利亞，令馬體會以3：2勝出，後日與以3：1淘汰華倫西亞的皇家馬德里爭標。