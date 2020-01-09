【港足】足總辦公眾諮詢會　謀最快2034年踢世盃決賽周 (22:45)

諮詢會於掃桿埔奧運大樓演講廳舉行，足總行政總裁溫達倫、董事陳志康、董事局特別顧問伍健及港足主教練麥柏倫等高層出席，有近80名公眾參與。陳志康代表足總講解計劃，提及五大策略目標，包括晉身2034或2038年世界盃決賽周、推動港足代表隊進步、職業聯賽有穩定參賽球隊、足總穩健財務，以及增加全民參與。

港足發展方面，由青年軍起固定起用4-3–3陣式，並參照西班牙足球風格，踢法上需考慮融合本地球員及入籍兵，賽事重質素及高強度，但不講求國際足協排名。而下季每場港足主場賽事，目標為吸引1.5萬名觀眾，港足亦爭取固定以香港大球場為主場。而為培育2034年的適齡球員，港足青年軍除了可善用節日假期時間安排友賽，並度身訂造訓練時間表，讓中學階段可騰出每周12至15小時訓練。

至於港超聯賽方面，會上提及考慮在2023年更改本地聯賽季為1月開始至12月，以便港足跟鄰近亞洲列強友賽。而港超隊選取主場可多於一季，以作地區發展，並改善大球場、旺角場及將軍澳運動場，確保球場可安排兩間球會共用一個主場。

有出席的球迷支持「五大策略」，尤其友賽西亞強隊，稱寧願大敗予對手，總好過擊敗弱旅而感受不大；有球迷提出香港主辦亞洲大賽的可能性；有人則反對重金羅致外國球星，認為應先在本地球員「造星」。有球迷則補充日本足球風格也很值得參考。

伍健回應，過去本地聯賽在提升入場人數上並未達標，而前年羅致前烏拉圭隊球星科蘭，確實有一定成效。他透露，以他了解港府及香港賽馬會的立場，本地足球博彩合法化在短期內「無得諗」。

至於同場出席的港足主帥麥柏倫，在計劃資助周期下，合約至今年3月屆滿，他表示喜歡現時的工作，會爭取留任，從而繼續做好青訓。被問到港足是否真的有力在2034年打入世盃決賽周，他稱凡事皆有可能：「現時最重要是加強青訓，提高青年球員的訓練質素。」足總行政總裁溫達倫稱，麥柏倫續約雖然要視乎下一份政府資助，但對繼續合作感正面，並指對方在香港生活也感快樂。

至於本月底的鼠年賀歲盃，溫達倫透露很大機會是參照前年賀歲盃的方式，除了港足U23對港聯，頭場為女足賽事，料大年初二（1月26日）舉行。

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