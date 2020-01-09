【香港街馬】賽會公布下周日封路安排　料不抵觸中環集會 (19:03)

2019年下半年起，不少長跑比賽因社會局勢取消，而下周日的香港街馬為今年首個需要封路的大型賽事。梁百行今午偕賽事經理勞俊權會見傳媒，講解臨時交通安排。當日凌晨1點起，港九多處將分階段封路，受影響的主要幹道為東隧、東區走廊、中環灣仔繞道、觀塘繞道、啟德隧道、東九龍走廊，至下午1時15分全面解封，詳情可參閱賽事網站。

10公里及32.195公里賽事均以九龍東為終點，中午前完成頒獎，大會預計全部打氣活動於下午1時前結束，料和同日下午3時於中環的公眾集會沒有抵觸。不過，梁百行直言若因社會事件、天氣等不同原因，賽事未能如期進行，料難以延期，較大機會需取消。

去年10月的香港十公里挑戰賽曾被拒批不反對通知書，經香港業餘田徑總會上訴後才能如期上演。梁百行表示籌辦賽事期間，未因社會事件受阻：「我們去年暑假獲相關部門原則上同意，踏入第4季的確出現更多挑戰，但沒有特別受阻撓，亦獲批不反對通知。我們在考慮應變部署時，有借鏡其他賽事取消或延期的準則。」

至於若有跑手在比賽期間，在裝扮或道具上表達政治訴求，梁百行表示已和工作人員溝通：「表達訴求並非新鮮事，過去數年亦有發生，我們視參賽者為跑手，只會衡量他的行為會否影響賽事進行和其他跑手的安全。」

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