【U23亞洲盃】韓國1:0絕殺國足旗開得勝　日本不敵沙特 (23:36)

被視為C組最弱的國足，與韓國隊同以4-3-3陣式作賽，前者箭頭是張玉寧，輔以左路的陳彬彬及右路的胡靖航。兩軍首20分鐘互有攻門，其間3分鐘內先後有韓軍前鋒吳世勛、國足中場段劉愚、韓軍鋒將李東炅及國足的張玉寧攻門，但未竟全功。韓軍其後控制戰局，金大元於22分鐘接應隊友後腳妙傳射門，被國足門將陳威擋出；29分鐘，國足解圍拖泥帶水，被韓軍鋒將嚴原上把握機會射門，卻又被陳威瓦解；30分鐘，李東炅又在右路窄位施射中網側。

國足被急攻一輪，搶回一些攻勢。35分鐘，陳彬彬背對龍門頭槌攻門不中目標；1分鐘後，他禁區內橫傳隊友命射無功而還。張玉寧其後43分鐘傷出，由楊立瑜入替。44分鐘，段劉愚禁區頂射地波被韓國隊門將宋范根沒收。兩軍上半場打和0：0，國足下半場續受壓，更在補時階段被敵軍的李東俊一箭定江山，以一球飲恨。韓軍賽後以3分領前C組榜首，國足0分包尾。

B組日本隊則藉中場食野亮太郎建功，但在88分鐘輸12碼，以1：2不敵沙特阿拉伯隊，同組卡塔爾隊則與敘利亞隊賽和2：2。至於主辦國泰國隊則在A組以5：0大破巴林隊，領前同得1分的伊拉克隊和澳洲隊。

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