【奧克蘭網球賽】15歲嘉奧芙無緣鬥細威　訓示父親說髒話惹笑球迷 (20:20)

嘉奧芙在2019年溫布頓網賽，從女單外圍賽一直殺入16強，創下賽事歷史，在美國公開賽亦打入32強。她今日出戰奧克蘭國際賽，原本再過一關，就可在8強遇上「細威」莎蓮娜威廉絲，惟最終以盤數1：2敗予德籍球手。她在比賽期間一幕，則成為熱話。首盤取勝後，嘉奧芙於場邊接受身兼教練的父親指導，突然向對方說「你不能說髒話」，其父親否認後，她還一臉認真地說：「你有，你說了D字頭的髒話。在某些地方，這是髒話。」嘉奧芙終令父親道歉，對話更被旁邊電視台的米高峰錄下，成為網壇熱話。

嘉奧芙雖緣盡女單8強，但已打入女雙4強，將爭入決賽，若細威伙禾絲妮雅琪闖決賽，這對美國網壇新舊名將，仍有機會對碰。另一邊廂的布里斯班網賽，免戰首圈的世界一姐巴迪，在女單16強敗予美籍球手巴拉迪，提早下馬；巴拉迪在首圈已掃走舒拉寶娃。

另外，澳洲網球總會日前落實籌備慈善賽，希望為澳洲山火賑災籌款，今日獲費達拿、拿度及細威答允參戰，在澳洲網球公開賽開打前，先演矚目賽事。

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