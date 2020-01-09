【西超盃】皇馬挫華倫西亞坐亞望冠　巴塞明晨鬥馬體會爭入決賽 (18:40)

巴塞隆拿vs.馬德里體育會 明晨03：00開賽

皇家馬德里有前鋒賓施馬、翼鋒夏薩特、加里夫巴利及進攻中場馬高阿辛斯奧，齊齊因傷無緣西超盃，教練施丹排出4-2-3-1陣式，箭頭是盧卡祖域，身後策應的是艾斯高和莫迪歷。15分鐘，卻奧斯乘華倫西亞門將查奧美杜明尼治站得太出，開角球直接彎入打開紀錄。39分鐘，艾斯高禁區內心口控定射入「窩利」。65分鐘，莫迪歷禁區右路腳面外側射門，皮球穿過兩名敵衛死角而入，亦是其職業生涯第100個入球。皇馬隊長沙治奧拉莫斯補時階段犯手球被判12碼，中場柏利祖為華倫操刀破蛋，惟不足以扭轉球隊負1：3敗局。

施丹說：「球隊整體表現令我雀躍。艾斯高取得他需要的入球，卻奧斯有天賦，莫迪歷的入球亦是只有他才能辦到。可是這只是準決賽，我們仍未贏得冠軍。」施丹又暗示即使巴利喉嚨發炎，又缺練一星期，但不排除對方歸隊，在決賽侯命。

今屆西超盃首次在西班牙以外舉行，由兩隊增為4隊，爭取衛冕的巴塞隆拿主帥華維迪坦言喜歡舊制：「西超盃過去是季前首個錦標。我知道今屆賽事有不少批評，可是足球已成為一盤賺錢的生意。」沙特就西超盃與西班牙足總簽約3年，價錢總值1.2億歐元（約10.4億港元），皇馬及巴塞隆拿可約獲600萬歐元；華倫及馬德體育會則可得300萬歐元。另外，華維迪又解釋球隊遲了半小時才開記者會：「隊巴司機出錯。他以為記者會在皇家馬德里對華倫西亞的場館舉行，而且交通有點擠塞。」

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