【網球】怒揮球拍誤中父親　21歲特薛斯柏斯遭母當眾訓斥 (20:22)

特薛斯柏斯昨晚在F組率領希臘隊,惡鬥提早出線的東道主澳洲隊。肩負主力身分的他面對基茲奧斯,在男單首盤即要搶七,以細分7:9落敗後,走向球員休息席兩度憤怒揮球拍,第2次更打中在身旁的父親。其父狀甚痛苦地按着右臂,站起來訓斥數句後離開,連觀眾席上的母親亦走下去,當眾向21歲的特薛斯柏斯訓話。

特薛斯柏斯冷靜過後追回一盤,但決勝盤再次搶七失敗,以盤數1:2失利,希臘隊亦以直落3場敗陣,於F組3戰全敗墊底出局。澳洲隊挾首名晉級後,將於8強迎戰C組首名的英國隊。而西班牙隊今日在世界一哥拿度帶領下,以場數3:0橫掃日本隊,在B組首名出線,8強將鬥6組之中的最佳次名。

😳 Smashes his racket in frustration and hits his dad (his coach) in the process.

His mum then comes down to tell him off.

Not Stefanos Tsitsipas’ finest moment 😂pic.twitter.com/C8MHsrjKns — Talking Tennis (@TalkingTennis_) January 7, 2020