【網球】怒揮球拍誤中父親　21歲特薛斯柏斯遭母當眾訓斥 (20:22)

特薛斯柏斯昨晚在F組率領希臘隊，惡鬥提早出線的東道主澳洲隊。肩負主力身分的他面對基茲奧斯，在男單首盤即要搶七，以細分7：9落敗後，走向球員休息席兩度憤怒揮球拍，第2次更打中在身旁的父親。其父狀甚痛苦地按着右臂，站起來訓斥數句後離開，連觀眾席上的母親亦走下去，當眾向21歲的特薛斯柏斯訓話。

特薛斯柏斯冷靜過後追回一盤，但決勝盤再次搶七失敗，以盤數1：2失利，希臘隊亦以直落3場敗陣，於F組3戰全敗墊底出局。澳洲隊挾首名晉級後，將於8強迎戰C組首名的英國隊。而西班牙隊今日在世界一哥拿度帶領下，以場數3：0橫掃日本隊，在B組首名出線，8強將鬥6組之中的最佳次名。

😳 Smashes his racket in frustration and hits his dad (his coach) in the process. His mum then comes down to tell him off. Not Stefanos Tsitsipas’ finest moment 😂pic.twitter.com/C8MHsrjKns — Talking Tennis (@TalkingTennis_) January 7, 2020

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