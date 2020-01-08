【英超】文尼擊敗利物浦隊友沙拿　首膺非洲足球先生 (19:09)

非洲足協頒獎禮今晨在埃及舉行，在2017及2018年均屈居在沙拿之下的文尼，終於打破宿命「坐正」，以477票當選2019年非洲足球先生。過去10年，英超球員八奪此獎，僅得2010年效力國際米蘭的伊度奧，以及2015年效力多蒙特的奧巴美揚打破壟斷。

文尼在2019年助利物浦奪得歐聯、歐洲超級盃及世冠盃，並率領塞內加爾隊打入非洲盃決賽，今季在英超已取得11個入球，助紅軍以13分優勢領前，劍指隊史首個英超錦標。他獲獎後表示：「足球雖是工作，但我愛足球，在此感謝塞內加爾人民、國家隊教練和利物浦隊友。」

過去兩屆得主沙拿以325票居次，馬列斯則獲267票排第3，並憑去年非洲盃4強的罰球奪得年度金球。二人均沒現身頒獎禮，但沙拿在Instagram恭喜隊友，馬列斯亦在twitter道賀，並解釋正為2020年的獎項努力，因此未能出席。

非洲足協2019年頒獎禮主要得獎名單（代表隊/球會）

年度最佳男球員（非洲足球先生）：沙迪奧文尼（塞內加爾/利物浦）

最佳青年球員：阿舒拉夫（摩洛哥/多蒙特）

年度金球：馬列斯（非洲盃4強）

最佳11人：奧拿拿（喀麥隆/阿積士）、

奧里亞（科特迪瓦/熱刺）、祖爾麥迪比（喀麥隆/利物浦）、高列巴尼（塞內加爾/拿坡里）、

阿舒拉夫（摩洛哥/多蒙特）、伊祖沙古爾（塞內加爾/巴黎聖日耳門）、馬列斯（阿爾及利亞/曼城）、薛耶治（摩洛哥/阿積士）、

穆罕默德沙拿（埃及/利物浦）、奧巴美揚（加蓬/阿仙奴）、沙迪奧文尼（塞內加爾/利物浦）

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