【聯賽盃】曼聯戰績票價成阻力　4強首回合迎曼城門票滯銷 (21:50)

英國傳媒指出，今場賽事票價由青年門票的10鎊（ 約102港元）至成人票66鎊（約675港元）不等，但成人票價格兼剛結束聖誕新年「快車」賽程，令部分球迷卻步。而曼聯近年成績下滑，上季主場平均入座率為74879人，是自2009/10年球季以來新低。

曼城上月初英超主場以1：2不敵曼聯，但哥迪奧拿表示，面對同市宿敵總互有勝負，但稱「藍月」是近年贏多輸少的一方，又指自己永遠不會執教「紅魔」：「正如我執教巴塞隆拿後，不會到皇家馬德里一樣。如果我沒有合約時，可能會去馬爾代夫吧（笑），不過可能哪裏沒有高爾夫球場。」他透露，今仗會作輪換，讓部分主力休息，但強調衛冕聯賽盃的重要性：「我們已連續3季打入聯賽盃4強，此前兩屆都奪冠，既然現在到了爭冠最後階段，我們必須盡力而為。」

曼聯雖近况不穩已兩場不勝，但哥迪奧拿認為，曼聯領隊蘇斯克查已開始掌握球隊所需：「雖然他們早前不敵阿仙奴，但從比賽中所見，球員已經知道踢法及需要做什麼工作。接手一間大型球會，總被要求所有賽事都獲勝，既不容易，領隊亦需要時間，我認為蘇斯克查已知道曼聯合適的踢法。曼聯的球員很快，上次對壘，他們行軍反擊的速度難以想像，組織進攻2、3秒後已達我方禁區。」另據報，蘇斯克查縱賽前表明會精銳盡出，但哈利馬古尼、安東尼馬迪爾、連格及勞基梳爾均有傷在身，上陣成疑。

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