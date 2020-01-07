【賀歲盃】鼠年賀歲盃確認缺外隊　或演港足鬥港聯　下周二前有定案 (19:02)

貝鈞奇確認，今屆賀歲盃未有外隊訪港，香港社會情况是其一因素，故跟行政總裁及競賽部討論後，鼠年賀歲盃目前最大機會是再演港足對港聯的戲碼，但承認籌備倉卒，兼需跟各港超隊商議能否放行球員。貝鈞奇稱：「相當頭痛，現在要致力游說港超球隊支持。」他又表示另一方案，是或把高級組銀牌決賽等盃賽的檔期提前。據悉，此前已延期的賽馬會社區盃，在農曆新年檔期補賽機會則不大。

一旦落實港足對港聯，貝鈞奇稱，考慮到香港大球場成本等因素，以及年初一旺角大球場有年宵，賽事較大機會在大年初二（26日）於旺角場舉行，而年初四亦可考慮。過去4屆曾兩屆是港足對港聯的戲碼，2016年的猴年賀歲盃，因香港飛馬未能邀請外隊參賽，最終足總接辦，在年初二上演女足、名宿賽及港足對港聯「三料娛樂」；無獨有偶，飛馬在上月亦宣布未能邀請外隊而棄辦。至於2018年狗年賀歲盃，在沒有球會接手下，加上傑志需出戰亞冠盃分組賽，最終在年初四辦港足對港聯。

另外，貝鈞奇透露，明日會跟廣東省足球部門人士會面，或會討論省港盃補賽安排。足總此前已公布，省港盃將順延舉行，並未能在新年期間舉行。

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