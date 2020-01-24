【英格蘭足總盃】阿仙奴小勝列斯聯　32強鬥般茅　阿迪達形容驚險如看牙醫 (20:49)

阿仙奴上場英超兩蛋贈曼聯，此役因奧巴美揚抱恙缺陣，改由拿卡錫迪掛帥及擔任隊長，為他從後策應的是雷斯尼爾遜、奧斯爾及尼高拉斯比比。然而列斯聯上半場反客為主，攻門次數達15次，但不是被「兵工廠」副選門將達米安馬天尼斯瓦解，便是被門楣救了阿仙奴一命。

據拿卡錫迪賽後言：「阿迪達半場更衣室內多次大罵球員。他很不高興，因我們的表現是未有尊重他的指令。」阿仙奴下半場脫胎換骨，共有13次攻門，當中雷斯尼爾遜的55分鐘入球，更助球隊鎖定勝局。阿迪達說：「今仗是任何球隊的噩夢，與列斯聯交鋒的痛楚程度像看牙醫，實在艱難。他們是一支棒極的球隊，己隊上、下半場判若兩隊，下半場改變了態度、欲望和組織，最大的轉變是富侵略性，積極向前。」他又稱讚雷斯尼爾遜道：「他勇於學習。他16歲時，我是他的教練，了解他的潛質，亦為他的表現非常高興。這入球能增強他的信心。」

此外，奧巴美揚稱：「傳言我離隊的消息太多！我是阿仙奴隊長，我愛球會。我對它忠心，會努力將它帶回應有的高峰。」另外，足總盃32強今晨抽籤，英超「Big 6」若悉數過關，不會對碰，其中阿仙奴將在本月25日作客英超尾三球隊般尼茅夫，而爭取衛冕的曼城、車路士及利物浦則對壘次級球隊。利物浦今日亦落實，下季球衣贊助商將改用「一剔牌」，據報合約為期5年。

其他報道：【香港高球公開賽】港將伍城鋒迎戰英國公開賽冠軍 為下月爭職業資格熱身

其他報道：【NBA:有片】安必特手指骨折變形 極速再戰助76人挫雷霆