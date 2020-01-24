【香港高球公開賽】港將伍城鋒迎戰英國公開賽冠軍　為下月爭職業資格熱身 (18:24)

作為亞巡賽分站的香港公開賽，因社會局勢由去年底順延至本周於香港哥爾夫球場上演。賽會今午舉行賽前記者會，港將伍城鋒、應屆英國公開賽冠軍羅瑞、去年隨活士為美國隊贏得總統盃的費諾（Tony Finau）等球手現身大談比賽目標，又初嚐親手製作燒賣、叉燒包，場面歡樂。

今屆有不少於13個本地球手參賽，為歷屆之冠，25歲的伍城鋒將以業餘球手參賽，他視作下月中爭取職業資格的前哨戰：「本來這兩個月沒比賽，香港公開賽順延至本周，正好讓我在下月到內地及泰國出戰Q School前熱身，希望取得前30名，為爭取轉職業建立信心。」

愛爾蘭籍的羅瑞曾在2009及2010年來港參戰，時隔10年，他直言對粉嶺高球場已印象依稀，但練習後或重拾記憶，加上自己較10年前成熟不少，有信心打出佳績，為新季打響頭炮：「希望是個好開始，今年其中一個目標是東京奧運，這是我高球生涯的新嘗試。我是個愛國分子，而愛爾蘭隊很少在奧運贏得獎牌，希望我能帶一面回去。」

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