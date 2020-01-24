【NBA:有片】安必特手指骨折變形　極速再戰助76人挫雷霆 (17:14)

安必特於第一節末段防守雷霆中鋒阿當斯時，不慎令左手無名指骨折變形，他隨即退下火線返更衣室治理，但過了數分鐘，他便極速重返賽場，在第2節展開時已負傷續戰，最終他全場上陣33分貢獻18分、9個籃板及8次助攻，助76人以120：113擊退雷霆，結束四連敗。

賽後安必特稱，希望上場的決心蓋過了痛楚：「我希望比賽，這是一場重要的賽事，加上照完X光後確認不是大問題，因此我便回到了球場上。」惟消息指其傷勢仍有待觀察，周六惡鬥塞爾特人能否上陣仍是未知數。其隊友賓西蒙斯則指：「當時我看到了他的手，差點嚇到跳起，老實說我對他極速重返球場感到意外。」

網民普遍稱讚安必特的鬥志可嘉，更有人笑言「他負傷後的射術仍高於賓西蒙斯」，惟亦有人擔心他極速重返球場的做法，或會影響往後的球員生涯。

另外，湖人球星D侯活今宣布闊別12年後再戰NBA入樽賽，亦是今屆首名確認參戰的球員。這名2008年冠軍得主，當年曾以一記「超人入樽」成為熱話。

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