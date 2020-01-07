【轉會:有片】科蘭領華杜斯開操　下周首戰率彭拿路征美 (15:49)

彭拿路今晨舉行新季首課操練，由40歲的科蘭帶領25名球員參與。早前有報道指，科蘭帶同哥哥柏保路任助教，組成「兄弟班」，而其父亦會任球會顧問。自科蘭上月底落實接掌帥印後，除了提拔多名青年軍球員升上一隊，並簽入兩名新兵，分別為烏拉圭籍26歲右閘祖安亞哥斯達，以及34歲前匈牙利隊中場華杜斯，二人亦隨即參與是日訓練。

曾效力傑志兩季半的華杜斯，與彭拿路簽約一年至本年底，是他職業生涯第13間球會，堪稱「球壇浪人」。他在新東家官網上表示：「很自豪能夠穿上這件球衣。」彭拿路陣中，還有曾效力英超紐卡素及多間西甲球會的西班牙籍前鋒悉斯高，上季季中加盟的他將於日內歸隊，而據報球隊會繼續增兵，以爭取相隔一季重奪聯賽冠軍。

彭拿路未來一周續在烏拉圭首都蒙特維多集訓，下周五（17日）展開美國之旅，友賽美職西雅圖海灣者及洛杉磯FC，將是科蘭領軍後首兩場比賽，以備戰下月開鑼的烏拉圭甲組聯賽，以及3月的南美自由盃。彭拿路於今屆南美自由盃位處分組賽C組，對手為智利的高路高路、巴西的帕拉尼恩斯及玻利維亞的威斯特曼。彭拿路上屆分組賽只排第3出局，轉戰南美球會盃亦在16強止步。

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