【英格蘭足總盃：附精華】南野拓實「地標」擔正賣力乏威脅　利物浦B隊小勝愛華頓晉32強 (16:47)

南野拓實今場正選擔任中鋒，但只有上半場一次頭槌機會，但他起跳未能頂中皮球。他幾次入楔未獲隊友傳球，缺乏供應下，要多次走出禁區策應，上陣70分鐘只得33次觸球，在利物浦正選球員中，僅多於早段傷出的占士米拿及門將阿祖安卡斯迪路。

南野拓實首戰關鍵表現

1分鐘—中圈開波後再在右路接應，但被基菲爾施古臣撞跌，未獲罰球。

5分鐘—與哈維艾利諾的禁區撞牆被截到，之後一次入楔未獲傳球。

27分鐘—中圈持球推進約20碼，避過施古臣，但被李察利臣回防鏟走腳下球。

33分鐘—左路入楔但被包抄的守衛荷基迪解圍。

34分鐘—接應左路傳中起跳，但在12碼點附近未能頂中皮球。

42分鐘—禁區右路底線傳中，被攔出底線。

50及55分鐘—兩次甩腳失去控球。

68分鐘—20碼斜傳至居迪斯鍾斯，但後者未能推過對手。

70分鐘—被阿歷士張伯倫入替。

惟領隊高普認為他表現出眾：「是我們想要的球員。在陌生球隊的第一場，賽前只有兩課操練，展示出這種（對戰術的）理解，球技和態度都非常好，還有他經常領導我們的逼搶。」

高普表示換出南野拓實主因，是需給傷癒的阿歷士張伯倫上陣時間。而在南野被換出後1分鐘，第3次為紅軍一隊上陣的居迪斯鍾斯，25碼彎入死角，為利物浦奠勝。

作客的愛華頓則連同聯賽兩連敗，他們上半場錯失約5次入球機會。主帥安察洛堤稱要教訓球員：「我通常不會賽後立即找球員，但今日需要傾這個問題。上半場未能入球影響到我們，下半場就是不夠好，未能保持節奏，失去動力和信心。」

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