【英格蘭足總盃】占士米拿掛彩　利物浦傷兵增至7人　高普勢續提拔小將 (17:48)

今仗正選上陣擔任左閘的占士米拿，開賽9分鐘疑拉傷大腿退下火線。連同這名34歲前英格蘭國腳，利物浦陣中尚有拿比基達、梳頓沙基利、洛夫雲及法賓奴泰華利斯等「十字軍」，總數多達7人。事實上，紅軍開季初段已有尼達利基尼等球員缺陣，踏入2019年11月起傷兵問題更為嚴重。其中阿歷士張伯倫在出戰世界冠軍球會盃時掛彩，今日才後備上陣，而拿比基達上仗聯賽對錫菲聯的賽前熱身時更觸傷大腿，令主帥高普在排陣上更捉襟見肘。紅軍在1月尚餘5場賽事，分別是聯賽作客熱刺、迎戰曼聯及作客狼隊、足總盃第4圈比賽，以及在1月30日作客韋斯咸。

面對傷兵滿營的問題，紅軍今晨一役一如外界所料派遣小將上陣，表現出色。其中除新兵南野拓實外，奠勝的中場居迪斯鍾斯等新星亦備受注目。高普賽後指：「居迪斯鍾斯的表現充滿信心，表現難以置信，他百分百將成為利物浦的戰將。」此外，小將如前鋒利安比維斯達、中場哈維艾利洛、後衛尼達利菲臘斯、基賀華及薛比雲丹貝治等，亦料將有更多上陣機會。

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