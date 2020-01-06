【英格蘭足總盃】熱刺僅和米堡需重賽　車路士兩球淘汰森林 (00:05)

熱刺出征英冠球隊米杜士堡，客軍以停賽後復出的孫興慜及盧卡斯莫拉掛帥，中、後場亦有基斯甸艾歷臣、迪利阿里及簽新約的艾達韋列特等壓陣，但兩軍上半場互交白卷，熱刺換邊後更被「米堡」鋒將艾殊利費查在50分鐘打開紀錄。熱刺領隊摩連奴6分鐘後變陣，一口氣換入中場拉美拿及盧施素，並在61分鐘奏效，莫拉接應後衛奧里亞右路傳中輕易頂入扳平，惟之後無法增添紀錄，終各一言和終場。

車路士此役收起前鋒譚美阿巴謙、翼鋒基斯甸普列錫及韋利安等，改以巴舒亞伊為箭頭，柏度洛迪古斯及赫臣奧杜爾分任左、右翼，後者甫開賽6分鐘便接應柏度斜傳，於右路起左腳射入先開紀錄。22分鐘，諾定咸森林翼鋒阿歷斯米頓博得12碼，但經視像裁判（VAR）改判，指米頓疑被侵犯前已越位而取消極刑。33分鐘，赫臣奧杜爾又在右路推大位起左腳命射，森林門將佐敦史密夫擋出不遠，被敵軍中場巴克里補中，助車路士上半場領前2：0，並以這比數結束全場。

相關報道：【英格蘭足總盃】5年來本土賽首次零中龍 曼聯悶和狼隊需重賽

其他報道：【澳洲山火】世界一姐巴迪捐出下仗獎金 舒拉寶娃點名佐高域齊捐款