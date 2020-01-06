【英超】林柏特稱基奧特可「落車」　摩連奴嘆孫興慜及莫拉難代卡尼 (20:08)

車路士作客森林是半力作戰，卻續棄用33歲的基奧特，由巴舒亞伊當箭頭，林柏特賽後更說：「我已告訴基奧特。若他有要求，而又有利會方和球隊，便會有事情發生。」今季只曾兩度掛帥已令基奧特不滿，而其合約只餘半年。

法國隊教頭迪甘斯亦說：「即使沒有牽涉法國隊，基奧特亦應離開車路士。比賽太少無法滿足他，令他不高興，但這並非他的錯。」據報國際米蘭、里昂、紐卡素及阿士東維拉都是基奧特潛在新東家，而後者同時也與巴舒亞伊扯上關係。

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至於有多名主將壓陣的熱刺，卻只能逼和米杜士堡，摩連奴賽後慨嘆攻力不足：「你沒可能將孫興慜和盧卡斯莫拉轉型為9號位的哈利卡尼。」卡尼因腿筋受傷需缺陣兩個月。摩帥又指足總盃採用的足球的重量像沙灘波般輕，不利球員發揮。此外，他證實中場穆沙施素高，在之前一場英超敗走修咸頓中觸傷足踝，暫未知歸期。

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