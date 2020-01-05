【澳洲山火】世界一姐巴迪捐出下仗獎金　舒拉寶娃點名佐高域齊捐款 (22:03)

澳洲山火肆虐，數以億計野生動物喪生。世界一姐巴迪今日宣布，全數捐出布里斯班國際賽所得獎金，意味若她下周如願稱霸女單，便會捐出36萬澳元（約195萬港元）。她稱：「無數野生動物失去生命，我和團體及家人不斷思考如何出一分力，所以想捐錢予澳洲紅十字會。澳洲的板球員、高球手、足球員都有影響力，希望大家都可以幫忙。」

舒拉寶娃今日亦在社交網宣布，捐出2.5萬澳元（約13.5萬港元），同時點名塞爾維亞籍球星佐高域，希望他捐出同樣金額賑災。近年受肩傷影響的舒拉寶娃日前宣布，參戰布里斯班國際賽，為再戰澳洲公開賽鋪路，她表示：「過去15年，每年1月的澳洲都像是我的家園。眼見山火燒毀動物及無數家庭的家園，令我心碎。」而佐高域早前已表示，希望澳網可以延期。

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