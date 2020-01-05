【西甲】武磊破巴塞大門成中國第一人　李鐵讚為中國足球爭光 (21:00)

愛斯賓奴中場大衛盧比斯施華在23分鐘先開紀錄，巴塞前鋒蘇亞雷斯於50分鐘扳平，他9分鐘後助攻中場維達爾頂入反超前。75分鐘，巴塞中場法蘭基迪莊因拉衫領第2面黃牌被逐。88分鐘，後備上陣14分鐘的武磊在右路入楔，再接應另一後備披甲中場馬迪亞斯華加斯，直線妙傳後，起右腳射入遠柱，助愛斯賓奴逼和2：2完場，賽後半季19戰得11分續包尾，落後降班區域以外的尾四球隊馬略卡5分；巴塞則在4場西甲第3次和波後得40分。皇家馬德里同日作客以3：0大勝基達菲，與巴塞同分，但得失球差落後下排次席，兩軍較第3位的馬德里體育會多5分。

28歲的武磊攻入今季西甲第2球外，也成為首個射破巴塞大門的中國球員，他說：「今天非常開心，不僅是進了巴塞的球，更因為我們取得了非常重要的一分……今天整座球場的球迷都和我們在一起，我們是一家人，是一個團體。」他又稱，入球全因在後備席上，已與馬迪亞斯華加斯一直交流：「我的特點是後上進攻，他也說會給我傳出漂亮的球，而到了比賽中，就真的完成了這樣的配合。」

中國隊新帥李鐵今日正式上任，亦在首個記者會說：「武磊不用說了，在中國現階段唯一一個還能在五大聯賽踢球的球員，整體表現非常好。昨天晚上的比賽我也看了，真是給中國足球爭光，希望武磊繼續努力，保持狀態。」另外，李鐵確認與中國足協的合約到6月9日，若中國隊晉級世界盃外圍賽12強（第3圈）便會自動續約。

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