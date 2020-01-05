【英格蘭足總盃:附精華】5年來本土賽首次零中龍　曼聯悶和狼隊需重賽 (16:42)

曼聯今仗雖然控球率稍佔優，但攻勢未見銳利，拉舒福特下半場入替後，曾在70分鐘射中楣，狼隊其後亦有魯爾占美尼斯中柱。兩軍最終互交白卷，曼聯是役全場更8射0中，為5年來本土賽事首次，不過今季歐霸分組賽作客荷甲阿爾克馬爾時，曼聯亦錄得3射0中，雙方亦賽和0：0。

蘇斯克查賽後大發牢騷，指球隊賽前一小時才到達球場，一來是因當地交通燈太慢，令球隊行程受阻，二來是狼隊更衣室太逼：「你有到過這樣的更衣室嗎？你肯定不想久留。」兩軍需在下周中重賽，而曼聯連同已踢兩仗，在1月暫時有7場賽事，包括2場聯賽盃及5場英超，加上下周中的重賽，若晉級後本月尾更需出戰第4圈，令本月最多需戰9場。

此外，李斯特城主場以2：0擊敗英冠隊韋根，客隊守衛湯皮雅斯先在19分鐘擺烏龍，哈維班尼斯再於40分鐘為李城奠勝。曼城亦主場以4：1淘汰英乙隊維爾港，般尼茅夫則以4：0大勝英冠榜尾軍盧頓。

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