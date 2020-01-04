【英格蘭足總盃】曼聯訪狼隊　蘇斯克查稱普巴足踝傷非舊患 (22:54)

狼隊vs.曼聯 曼城vs.維爾港 李斯特城vs.韋根 體通天下 周日（1月5日）凌晨01：31直播

普巴在聖誕賽期曾後備上陣兩場，更被踢爆缺陣時回法國出席慈善賽。曼聯近日宣布他足踝再要動手術，將缺陣3至4周，外界質疑球隊是否逼普巴帶傷上陣，但蘇帥反駁：「掃描結果指今次受傷，傷勢跟以前不同。」他補充普巴之後再諮詢個人醫生的意見並無不妥，最終亦同意做手術，預計養傷3至4星期。

而對於拉奧拿早前批評曼聯「離地」，蘇斯克查指會與普巴商談，但強調「是球員聘請經理人，不是倒轉，但普巴是曼聯球員，而非經理人的球員」。

有別曼聯需惡鬥狼隊，以及利物浦與愛華頓明日打吡戰碰頭，其他球會的足總盃之路，皆以出戰低組別球隊為頭炮。其中曼城將迎戰乙組（第4級別）維爾港，據報「藍月」將與夏天約滿的中場費蘭甸奴續約，主帥哥迪奧拿則希望守將史東斯減少傷病，而聯賽二哥李斯特城則會對韋根。

明晚作客英冠米杜士堡的熱刺，賽前則證實射手哈利卡尼腿筋撕裂，需養傷8周，較原先估計3周嚴重，與尼當比利同樣要在明日缺陣。另一中場基斯甸艾歷臣則盛傳同意加盟國際米蘭，但這只是來自其家鄉丹麥的消息，未獲英、意兩地傳媒證實。同時間迎戰諾定咸森林的車路士，則有林柏特因病缺席賽前記者會。

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