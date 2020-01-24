【菁英盃】黃洋第250場為傑志披甲　笑言躋身四大天王　盼後輩接力 (18:11)

今場菁英盃吸引407名球迷入場，開賽11分鐘，蘇沙在禁區內接應鞠盈智，射地波入網，為傑志打開紀錄。流浪18歲門將盧兆崎不乏表現機會，包括巴拉克在61分鐘為傑志博得12碼，洛迪古斯主射亦被這年輕門將接實。雙方其後均沒進帳，傑志以1：0勝出，在A組兩連勝。今仗擔正的黃洋，成為王振鵬、盧均宜、林嘉緯後，第4個為傑志上陣250仗的球員，賽後獲球會頒贈紀念獎座及球衣，「藍鳥」球迷、隊友及流浪球員均鼓掌致意。

來港多年的黃洋說得一口流利廣東話，但今日要在廣大球迷前分享感受，他透露事前需準備講稿、練習咬字，更慶幸今仗取勝，沒令球迷失望。對於成為傑志第4個「250」球員，黃洋笑謂躋身「四大天王」，又以經歷鼓勵年輕球員：「在香港踢波實在不易，第一步是不放棄，要堅持成為足球員，再在競爭中生存下來，才有機會達成夢想，希望未來不只四大天王，而是有第5、6、7個250球員。」除了已為傑志上陣逾200場的老將丹尼，他亦期望鄭展龍、羅梓駿等年輕一代達此成就。

黃洋憶述在內地一度放棄足球，來港後輾轉重返職業球壇，自覺每次上陣都是賺到，因此球員生涯沒有遺憾，但未輕易言退：「讀書、考教練牌等的確是為日後鋪路，但目前我最喜歡的身分仍是球員，未多想退役一事。」

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