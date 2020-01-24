【游泳】歐鎧淳膺教練會最佳泳員　四戰奧運盼100背再突破 (16:01)

正值泳壇休季，Stephanie日前出發到澳洲布里斯班特訓，短暫返港幾天，今午在香港體育學院，出席香港游泳教練會周年頒獎禮。她和教練張狄勇分別獲頒最佳泳員及最佳教練，師徒齊齊上台領獎。Stephanie並非首次奪得此獎項，但憑個人首個奧運A標再次得獎，她直言感受更深：「A標令我覺得對自己有所交代，這一個實體獎項會提醒自己達到奧運水平後，要將目標放更高。」

Stephanie現時在100背全力衝擊59.99秒，明天再赴布里斯班特訓。她在當地與世界冠軍級泳手Minna Atherton一同訓練，表示對方為自己帶來動力，相信可完成目標：「向來都是張教（張狄勇）比我更有信心，但現在覺得自己也要相信，才有機會做到。」她將在澳洲訓練至3月中，再赴日本奈良訓練一個月，4月返港出戰本地賽。

至於2019年達100米及200米自由泳奧運A標的何詩蓓，聖誕曾短暫回港，現已返回美國訓練。她特地錄製影片，總結過去一年雖有佳績，但更希望繼續進步。首次奪得最佳男泳員的3項香港紀錄保持者卓銘浩，正和獲最進步泳員的女將何南慧、最佳新秀劉平兒、黃詩婷等於昆明集訓，由家人或教練代為領獎。

此外，現職教練的前港隊飛魚蔡曉慧獲頒Harry Wright教練紀念獎。她自2009年東亞運後執教鞭，至今滿10年，今日於台上表示享受教練工作，盼繼續為香港泳壇培養新血。而蔡曉慧的愛徒伍棹然於2019年打破男子50米蝶泳香港紀錄，與另一男將吳宇軒同膺最進步泳員。

香港游泳教練會周年頒獎禮部分得獎名單

最佳泳員 ：卓銘浩、何詩蓓、歐鎧淳

最進步泳員獎 ：伍棹然、吳宇軒、何南慧

最佳新秀獎 ：劉平治、劉平兒、黃詩婷

體育精神獎 ：江俊賢

最佳教練 ：張狄勇

最佳青年教練 ：陳燕燕、張繼棠、陳展名

Harry Wright教練紀念獎：楊晶、蔡曉慧

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