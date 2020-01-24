【田徑：附精華】日學界最受歡迎賽事　青山學院大學破紀錄重奪箱根驛傳總冠軍 (21:34)

帶着昨日去程（往路）的1分33秒領先優勢，青學大在開始回程的第6路段（6區）再拉開與國學院大學的差距。首日落後3分22秒，僅排第4的上屆冠軍東海大學則在7區進佔次席，一度只落後兩分鐘。惟青學大最後兩棒保持穩定發揮，兩日合計以10小時45分23秒首先衝線，繼2015至18年的四連霸後，第5次贏得箱根驛傳。東海大落後3分2秒屈居亞軍；國學院大學則最終險勝帝京大學3秒及東京國際大學7秒，奪得季軍。

箱根驛傳是一年一度的日本學界體育盛事，今年已舉辦至第96屆。20間關東地區大學會各派10名長跑好手，每年在1月2及3日，以接力形式完成由讀賣新聞東京本社至箱根蘆之湖，共217.1公里路程，每人完成20.8至23.1公里不等。根據日本電視台（NTV）統計，去年的箱根驛傳直播，全國平均收視率達32.1%，遠勝高校棒球決賽的20.3%，2018年全國收視亦僅次俄羅斯世界盃、平昌冬奧及紅白歌唱大賽。

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