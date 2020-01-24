【體壇賑災】澳洲山火肆虐　澳網前辦慈善賽　球手開Ace即捐款　板球隊義賣比賽球衣　 (19:08)

澳洲網球總會早前已發起名為Aces for Bushfire Relief運動，在今日開展的首屆ATP盃，為賽事每球Ace捐出100澳元（約540港元），希望擴展至月中布里斯班國際賽、月尾澳網等。當地球手基茲奧斯、迪文亞、史杜素等亦私人額外再捐款，其中基茲奧斯的捐款是200澳元（約1080港元）。澳網賽會則在本月15日，於主場館舉辦慈善賽。賽事總監迪利（Craig Tiley）指多名頂尖球手響應，將日內公布對賽名單。

澳洲板球總會則義賣「袋鼠兵」在拆禮物日對新西蘭隊的比賽球衣，而兩隊3月的比賽亦會舉行籌款。

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正值夏天的澳洲，近月多日錄得逾40℃高溫，東南部山火已造成逾18死，逾1200間房屋燒毀，維多利亞省與新南威爾士省更進入緊急狀態，空氣污染嚴重，山火灰燼甚至飄至鄰國新西蘭。即使ATP盃可如常舉行，但下周的坎培拉網球挑戰賽，已移師600公里外的班迪哥（Bendigo）舉行，亦未知火災會否影響本月19日，在維多利亞省首府墨爾本揭幕的澳網。

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