【中超】廣州富力辭退史杜高域　雲邦賀斯料走馬上任 (17:56)

史杜高域於2015年8月成為廣州富力主教練，其後續約至2020年尾，卻在今日被辭退。廣州富力過去一季中超在掙扎中度過，最後以第12名衝線，避過降班厄運，但球隊攻入54球在聯賽「入球榜」排第6，獲得會方稱許。

在廣州富力的聲明中指出，史杜高域「是中國職業聯賽在單一球隊執教時間最長的外籍主教練，把自己『美麗足球』的理念逐步植入球隊戰術打法，把廣州富力打造成為中國足球職業聯賽中最具觀賞性的球隊之一，是俱樂部歷史發展的重要標志，而球迷們也對球隊堅持地面傳控的打法表示認可」。

據英國《每日郵報》報道，史杜高域的空缺很有機會由雲邦賀斯頂上。雲邦賀斯曾是曼城領隊哥迪奧拿的接班熱門人選之一，惟「藍月」日前透露哥帥將不會離開後，雲邦賀斯便與廣州富力扯上關係。哥帥較早前已有助手阿迪達已回巢阿仙奴掌帥印。

雲邦賀斯球員時代可司職中場或左後衛，曾效力飛燕諾、阿仙奴及巴塞隆拿等著名球隊，曾代表荷蘭出賽106次入6球，2010年掛靴後，於2015至19年間執教飛燕諾，最突出成績是帶領球隊奪得2016/17年荷甲冠軍。

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