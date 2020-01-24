【英超：附精華】利物浦挫錫菲聯　1年37仗不敗　南野拓實足總盃碰愛華頓料「地標」 (16:45)

利物浦今仗開賽4分鐘把握對手右翼衛佐治巴鐸克跣腳，由安德魯羅拔臣左路傳中，沙拿近柱搶點射入開紀錄。錫菲聯之後有中場隆特史譚食詐糊。64分鐘，沙拿禁區妙傳文尼單刀射門，雖被敵軍門將甸恩軒達臣拍出，但文尼隨即補中，為「紅軍」鎖定2：0勝局，賽後20戰得58分，拋離李斯特城13分。

自去年1月4日不敵曼城後，利物浦近37場英超錄得32勝5和，連續不敗走勢列歷來第3，只不及於阿仙奴的2003至04年的49場，以及車路士於2004至05年的40場。即使聖誕快車期受傷兵困擾，如今場輪換要用上16歲小將哈維艾利諾，亦力退李斯特城、狼隊及錫菲聯三支本季黑馬，領隊高普賽後指今日的成果並非理所當然：「我們只有13名（不包括守門員）一隊球員可用，今日還要得12個。南野拓實會令我們多一位球員調配。」 紅軍中場拿比基達此役熱身時觸傷大腿，需由占士米拿頂上。

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