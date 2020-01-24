【賽車】港隊下周征迪拜24小時耐力賽 總監歐陽若曦盼爭勝迎新年好開始 (19:04)

這支香港車隊今日於柴灣舉行記者會，4名香港車手許建德、區天駿、余嘯峰和謝榮鍵，將合力駕駛平治AMG GT3戰車，與同級別的21支車隊較量。四將在2019年Pro-Am組別得「梗頸四」，今季曾奪寶珀GT耐力賽分站冠軍的許建德，表示望有突破：「很高興能夠第5次代表香港，出戰迪拜24小時耐力賽。去年我們只差一步就能登上頒獎台，今年希望憑冠軍車隊Craft-Bamboo Racing 和平治AMG GT3戰車的實力，與幾位自2017年開始拍擋的隊友爭取好成績。」

車隊總監兼著名車手歐陽若曦則期望，今仗成為新年好開始：「我們曾多次在迪拜參賽，2013 年更曾奪全場總季軍。今次如能在比賽過程中零犯錯，就很有機會爭勝。迪拜耐力賽最特別之處，就是有很多規則增加賽難度，些微處分已足以影響結果。我們都渴望耐力賽的來臨，希望2020年賽季有個好開始。」港隊下周四出戰排位賽，翌日再藉熱身賽，為下周六的正賽準備。

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