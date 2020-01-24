【NBA】NBA前總裁史端病逝　享年77歲　米高佐敦：若沒有他，NBA不會有今天 (18:20)

2014年卸任NBA總裁的史端，上月12日在紐約吃午餐時突發性腦溢血暈倒送院，據報一直住院留醫的他至元旦日晚上不治，享年77歲。

律師出身的史端，1960年代起參與多項與NBA有關的法律事務，1978年更當上聯盟的首席法務總監，至1984年更接替拉利奧拜恩，成為第4任NBA總裁。在他擔任總裁的首個選秀會上，迎來「波神」米高佐敦、「人類萬花筒」奧拉祖雲、巴克利及史托頓等日後的一代傳奇球星。

即使如此，當時NBA在市場價值及受關注程度均遠不及同為美國體壇四大聯盟的MLB（美國職棒大聯盟）及NFL（美式足球聯盟）。因此史端在掌權初期已大力著手推動全球化，在多方面提升NBA的品牌價值。除了對外的推廣及宣傳外，對內亦有不少象徵性變革，包括在上任首年的NBA季後賽將隊數由12隊增至16隊，翌年首辦NBA選秀會前進行直播球隊抽籤儀式，雖在1985年首次舉行時，曾出現「冷信封事件」而備受質疑，但其後發展力證這種具娛樂性的方式奏效，亦取得製造輿論的效果。

此外，史端任內亦致力擺脫過往NBA球員形象一般的印象，推行嚴格的藥檢制度外，又規限所有球員在場邊的衣著，期望在球員的健康及外表上改善形象。

史端於1980年代致力將NBA推廣至世界，在世界各地先後舉辦季前賽，包括亞洲的中國及日本。至1990年代，更進一步將部分常規賽移師外國舉行，這史無前例的做法，亦吸引了不少其他體壇仿效。除此之外，1995年NBA版圖更延伸至籃球發源地加拿大，進駐溫哥華及多倫多，建立灰熊（現已遷至孟菲斯）及速龍，意味NBA不再只局限於美國境內。

對於史端的離世，籃壇上下均表哀悼，其中米高佐敦表示：「假如沒有史端，NBA不會有今天的成就。他引領了聯盟的發展方向，將聯盟推向國際，這是以前難以想像的。」

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