【英超】阿仙奴兩蛋贈曼聯　阿迪達響頭炮　普巴或做手術　蘇斯克查暗示買中場 (17:40)

這場「雙紅會」開賽僅8分鐘，阿仙奴即由尼高拉斯比比門前先開紀錄。主場之利的兵工廠，是役佔盡上風，完半場前再憑一次角球攻勢，由中堅柏柏斯達夫普路斯大腳抽入，半場兩球領先的比數，亦成為最終賽果，為領隊阿迪達上任領軍3仗以來，終於嘗得勝利滋味。賽後這名「槍手」前隊長感激球迷支持，並為球員表現感到自豪：「我想在球場上看到的一切，今晚都看到了。球員們對比賽投入程度及戰意，都是無與倫比的。」阿仙奴賽後21戰得27分升上第10位，較排第5的曼聯少4分，後者維持31分，落後第4的車路士5分。曼聯今季首次不敵「Big 6」球隊，同時亦是兵工廠首挫「Big 6」。

兵工廠進入「阿迪達時代」後，當中被內地傳媒封殺的奧斯爾，在前隊友麾下作賽，表現明顯更加積極。此役數據顯示，這名踢足全場的31歲德國隊中場，跑動距離高達11.53公里，屬全隊之冠，全場只僅次於對方中場費特洛迪古斯。除了不惜氣力，他更有多達10次重奪控球權，一改昔日「懶洋洋」的印象。評述賽事的曼聯名宿里奧費迪南也稱，如今的奧斯爾像脫胎換骨，相當享受比賽。

另邊廂，曼聯結束兩連勝，並是今季英超第5場未有入球。領隊蘇斯克查賽後承認優勝劣敗：「對手比我們踢得更有朝氣，球隊在上半場節奏太慢，可能有些疲態所致，到下半場向對手施壓時，但仍然沒辦法取得入球。」而蘇帥受訪時仍面帶笑容，引來先後效力阿仙奴及曼聯、今仗任評述嘉賓的尹佩斯不滿。這去年5月掛靴的荷蘭隊傳奇射手認為，球隊落敗後應收起笑容，更應顯得憤怒，讓麾下對主帥抱有畏懼之心。

另外，曼聯主帥蘇斯克賽後證實，連續兩場英超缺陣的中場保羅普巴續受足踝傷患困擾，「已被建議短期內做手術。這是巨大打擊」。蘇帥又指，由於已缺少早前膝部受傷的另一中場麥湯米尼，故此表示：「我們還有很多比賽。若可以的話，可能需做一些事情。我們會找一或兩個（潛在新兵）。」

普巴若最終做手術，據報約需養傷1個月。他將今季各項賽事只為曼聯上陣8次，只在英超貢獻兩個助攻，仍未有入球。惟有報道指普巴的經理人拉奧拿已不滿曼聯，並想普巴離隊。拉奧拿說：「普巴的問題就是曼聯。這是一間脫離現實的球會。他們沒有體育計劃的。他們甚至會摧毀馬拉多拿、比利和馬甸尼。普巴需要一間像以前的祖雲達斯般的球隊。」

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