體育

【劫後重生:有片】查比高恩斯空難截肢門將　轉戰樂壇贏音樂比賽 (19:50)

巴甲球隊查比高恩斯於2016年，在哥倫比亞遇上空難，71人罹難。生還的後備門將福爾曼（Jakson Follmann）因截肢，無奈放棄足球夢，近日卻在樂壇重獲新生，贏得音樂比賽冠軍。他在社交網送別2019年，慶幸走出新道路，望在2020年繼續向前。

影片節錄：

查比高恩斯當時前往哥倫比亞，準備出戰南美球會盃決賽，飛機卻不幸墜毀，令71人遇難，僅3名球員倖存。當中後備門將福爾曼需要截肢，斷送足球事業。不過，現時27歲的他轉戰樂壇，日前在家鄉巴西參與音樂比賽「Popstar」，力壓多名對手贏得冠軍，得知勝出時更感觸落淚。

成功轉型的他一連數天在社交網分享喜悅，今日便趁元旦日上載奪獎相片，展示燦爛笑容：「這張相片正好傳達我在2019年的喜悅，因為我走出新的道路，亦祝願所有人在2020年幸福快樂。」

其他報道：【日皇盃】神戶勝利船挫鹿島鹿角　奪隊史首冠　韋拿圓滿掛靴

其他報道：【港超】查維斯助南區元旦響頭炮　大埔急覓外援戰亞冠外

相關字詞﹕編輯推介 體育 巴甲 查比高恩斯 福爾曼 門將 音樂比賽 重生 截肢 生還 空難

上 / 下一篇新聞