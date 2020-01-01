【劫後重生:有片】查比高恩斯空難截肢門將　轉戰樂壇贏音樂比賽 (19:50)

影片節錄：

Jakson Follmann canta o hino nacional 'Evidências' de Chitãozinho e Xororó na última rodada #Popstar #PalcoPopstar pic.twitter.com/HtLY7HCIgh — Popstar (@popstar) December 29, 2019

查比高恩斯當時前往哥倫比亞，準備出戰南美球會盃決賽，飛機卻不幸墜毀，令71人遇難，僅3名球員倖存。當中後備門將福爾曼需要截肢，斷送足球事業。不過，現時27歲的他轉戰樂壇，日前在家鄉巴西參與音樂比賽「Popstar」，力壓多名對手贏得冠軍，得知勝出時更感觸落淚。

成功轉型的他一連數天在社交網分享喜悅，今日便趁元旦日上載奪獎相片，展示燦爛笑容：「這張相片正好傳達我在2019年的喜悅，因為我走出新的道路，亦祝願所有人在2020年幸福快樂。」

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