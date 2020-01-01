【日皇盃】神戶勝利船挫鹿島鹿角　奪隊史首冠　韋拿圓滿掛靴 (18:49)

早前完成重建的2020年東京奧運主場館新國立競技場，今午由神戶勝利船與鹿島鹿角合演首場正式賽事。勝利船在這場日皇盃決賽，於18分鐘有酒井高德在前場搶球，普多斯基在混戰中取得皮球後傳中，鹿角門將權純泰拍出時省中隊友犬飼智也擺烏龍，令勝利船先開紀錄。

及至38分鐘，射手藤本憲明接應西大伍的傳中近門射入，最終助勝利船以2：0淨勝鹿角，在新年號令和的首屆日皇盃奪冠，贏得隊史首座錦標，並取得亞冠盃參賽資格，下季得以首次出戰亞洲賽。隊長兼前西班牙隊名將「小白」恩尼斯達捧起獎盃，至於早前宣布季後退役的韋拿，是役於完場前補時階段後備上陣，見證球隊歷史之餘，亦以個人第15座錦標圓滿告別球員生涯。

另外，日職冠軍橫濱水手宣布，與27歲翼鋒仲川輝人續約1年，這名應屆日職年度最有價值球員（MVP）與會方合約昨日屆滿，早前曾傳出他或有望外流，惟一直只聞樓梯響。

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