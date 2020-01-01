【英超】車路士難擋查漢巴克殊倒掛　新年首擊遭白禮頓逼和 (22:52)

試行三後衛兩場均失敗收場，車路士今場重用四後衛，並有佐真奴費路等復任正選。這支聯賽四哥早段反客為主，開賽10分鐘即在一次角球混戰，譚美阿巴謙射門省中白禮頓球員後，由擔任左後衛的隊長艾斯派古達補中空門領先。主隊及後雖有後衛丹般恩疑甩骱傷出，但搶回不少控球，亦有李安度杜沙特禁區起腳，需要阿列沙巴拿加飛撲。他們下半場換入查漢巴克殊等鋒將，後者繼上場英超開齋後，84分鐘接應二傳倒掛扳平。車路士翼鋒赫臣奧度爾與白禮頓前鋒馬奧比之後攻門未能絕殺，最終雙方賽和1：1。

車路士今日亦公布上個財政年度（截至2019年6月30日），錄得9660萬鎊（約10億港元）虧蝕，但未計算出售比利時隊翼鋒夏薩特的淨轉會費9000萬鎊（約9.32億港元）收益。會方相信球隊今季重返歐聯賽場，仍會符合財政公平競技條例（FFP）。而對於獲撤轉會禁令，領隊林柏特指經過半季，了解球員後會審慎增兵，希望未來能追趕利物浦。有傳因為韋利安等將明夏約滿，赫臣奧度爾重傷後狀態大不如前，車路士欲斟里昂前鋒穆沙丹比利加盟。

另外，阿士東維拉今晚藉前鋒韋斯利與隊長基亞利殊入球，作客2：1擊敗般尼，由尾三升上尾五，緩解領隊甸恩史密夫的下台壓力。

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