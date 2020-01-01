【港超】查維斯助南區元旦響頭炮　大埔急覓外援戰亞冠外 (17:42)

大埔首席射手辛祖同日落實加盟東方龍獅，今仗前場改由勞高伙拍金玟基攻堅。門將陸平中上仗勇戰受傷，大埔今仗改由何銳把守最後一關，南區則有港足前鋒夏志明缺陣。今仗在旺角場上演，有897人入場，兩軍半場互交白卷，南區於50分鐘打破僵局，中場陳肇鈞頭槌中楣彈出不遠，澳洲籍射手查維斯門前補頂入網。79分鐘，大埔門將何銳嚴重犯錯，大腳解圍時省中查維斯，皮球反彈入網，南區領先2：0。大埔於補時階段由中村祐人門前「破蛋」，但為時已晚，南區終勝2：1，賽後8戰15分升上第3位，與榜首富力R&F相距4分。

上季港超冠軍大埔今季班底大變，8戰僅9分排第6。賽後主教練馮凱文說，今仗形勢屬「五五波」，惟球員大意犯錯下需承擔後果，難免影響球隊士氣。離下仗有10天時間，他盼可趕及調整。大埔緊接兩仗分別在菁英盃及聯賽次循環，同樣再鬥南區。

此外，大埔將於本月21日出戰亞冠盃外圍賽次圈，作客馬來西亞球隊吉打，但主力辛祖已離隊，馮凱文稱，會盡快物色新兵，對於尋覓持有專業教練牌照的新教練，以帶領出戰亞冠外，進度亦已「八八九九」：「球會有意物色新兵，但一切有待會方落實。辛祖離隊難免影響攻力，始終他是入球保證，前線上會在海外物色新面孔外援。」他透露，門將陸平中的傷勢沒預期嚴重，料一、兩周後可復出，趕及出戰亞冠外。

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