【港超】東方簽入辛祖盧卡斯　攬兩大射手加強攻力爭標 (15:22)

29歲的盧卡斯及32歲的辛祖，分別是過去兩季及2016/17球季的港超神射手，盧卡斯上月底因紀律問題跟傑志解約，後者亦提早與和富大埔達成解約協議。二人曾先後效力大埔，跟李志堅共事，兩名射手亦曾於2017/18球季在傑志合作一季。盧卡斯將穿上12號球衣，辛祖則穿90號球衣，二人今早參與東方新一年首課操練。

東方現於聯賽排第4，落後榜首的富力R&F達6分，高級組銀牌則打入決賽，將於2月9日與理文爭冠。李志堅表示，兩名新射手如何配合艾華頓等原有鋒將，將是未來考驗：「不能失去之前的武器，又要可放最多攻擊球員的陣式，是接着的課題。」但他確認，前鋒慕沙若獲友會招手，不排除會放行。而盧卡斯及辛祖因替前球會上陣銀牌賽，未能出戰決賽，但前者可於菁英盃落場，故最快可於周六對香港飛馬的分組賽披甲。

巴西籍射手盧卡斯透露，曾收到本地、馬來西亞及印尼等球會的聘約，但他希望留港多年以取得特區護照，加上李志堅了解其特點，亦是當年再次帶他回港落班的教練，促成今次加盟，並稱會協助辛祖贏得神射手，亦指艾華頓是好球員，笑言對方可像傑志的費蘭度，助他取得入球。至於同樣傳出獲富力R&F招手的辛祖，最終投東方再跟李志堅共事，他稱球隊氣氛良好，亦有明確的下季計劃和目標，令他相信會在這裏會踢得更快樂。

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