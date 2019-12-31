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【港足】足總宣布省港盃延期　賀歲盃未有定案 (20:45)

足總今日宣布順延省港盃，但賀歲盃安排仍待公布，另亦落實10場港超及菁英盃的補賽及改期詳情。

繼港澳埠際賽及社區盃後，足總今日正式宣布省港盃延期。原定2019年10月的6場港超，則會分別改於2020年3月及5月；另有3場菁英盃分組賽改於下周五起，一連3日假旺角大球場進行，原定2020年5月9日的決賽亦將改期，惟賽期未定。

冠忠南區vs.和富大埔　旺角大球場　明日下午14：30開賽　票價：$30/80

另外，冠忠南區對和富大埔下周六在菁英盃碰頭前，明日元旦先合演港超「地區打吡」，爭響2020年頭炮。近1個月沒比賽的南區以12分排第5，大埔雖僅少3分排第6，但各項賽事近4戰皆北。大埔中場陸志豪、車潤秋及陳文輝將倒戈，而首席射手辛祖上仗戰畢高級組銀牌4強後，宣布跟球會達成解約協議，現已離隊。據悉他將加盟另一支港超球隊，將於日內公布。

港超補賽安排

賽事　最新賽期　地點

理文vs.傑志　2020年3月15日（周日）下午2：30　@深水埗運動場

東方龍獅vs.標準流浪　2020年3月15日（周日）下午5：30　@將軍澳運動場

冠忠南區vs.傑志　2020年5月8日（周五）晚上8：00　@旺角大球場

佳聯元朗vs.理文　2020年5月9日（周六）下午5：30    @元朗大球場

和富大埔vs.愉園　2020年5月9日（周六）下午2：30　@大埔運動場

香港飛馬vs.富力R&F　2020年5月10日（周日）下午2：30　@香港大球場

菁英盃補賽及改期安排

賽事　最新賽期　地點

理文vs.傑志　2020年1月10日（周五）晚上8：00　@旺角大球場

冠忠南區vs.和富大埔　2020年1月11日（周六）下午2：30　@旺角大球場

東方龍獅vs.標準流浪　2020年1月12日（周日）下午2：30　@旺角大球場

決賽　另行通知

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