【港足】足總宣布省港盃延期　賀歲盃未有定案 (20:45)

繼港澳埠際賽及社區盃後，足總今日正式宣布省港盃延期。原定2019年10月的6場港超，則會分別改於2020年3月及5月；另有3場菁英盃分組賽改於下周五起，一連3日假旺角大球場進行，原定2020年5月9日的決賽亦將改期，惟賽期未定。

冠忠南區vs.和富大埔 旺角大球場 明日下午14：30開賽 票價：$30/80

另外，冠忠南區對和富大埔下周六在菁英盃碰頭前，明日元旦先合演港超「地區打吡」，爭響2020年頭炮。近1個月沒比賽的南區以12分排第5，大埔雖僅少3分排第6，但各項賽事近4戰皆北。大埔中場陸志豪、車潤秋及陳文輝將倒戈，而首席射手辛祖上仗戰畢高級組銀牌4強後，宣布跟球會達成解約協議，現已離隊。據悉他將加盟另一支港超球隊，將於日內公布。

港超補賽安排

賽事 最新賽期 地點

理文vs.傑志 2020年3月15日（周日）下午2：30 @深水埗運動場

東方龍獅vs.標準流浪 2020年3月15日（周日）下午5：30 @將軍澳運動場

冠忠南區vs.傑志 2020年5月8日（周五）晚上8：00 @旺角大球場

佳聯元朗vs.理文 2020年5月9日（周六）下午5：30 @元朗大球場

和富大埔vs.愉園 2020年5月9日（周六）下午2：30 @大埔運動場

香港飛馬vs.富力R&F 2020年5月10日（周日）下午2：30 @香港大球場

菁英盃補賽及改期安排

賽事 最新賽期 地點

理文vs.傑志 2020年1月10日（周五）晚上8：00 @旺角大球場

冠忠南區vs.和富大埔 2020年1月11日（周六）下午2：30 @旺角大球場

東方龍獅vs.標準流浪 2020年1月12日（周日）下午2：30 @旺角大球場

決賽 另行通知

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