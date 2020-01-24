【英超】曼城威盡2010年代　251勝818分冠絕群雄 (19:10)

過去10年，曼城共參戰381場英超，勝仗達251場，勝率更達65.9%，累積818分，大幅拋離同市宿敵、近10年亦兩奪聯賽錦標的曼聯71分。不過，「紅魔」在2000年代共贏出255場，雖然仍保住單一年代中最多英超勝仗的紀錄，但近10年勝仗大幅下跌35場，可見英超改朝換代之勢。

自從2008年被阿聯酋財團收購後，曼城新班主大力注資，成為新晉豪門，並在2010年代躋身英超「Big 6」，在2011/12及2013/14賽季兩奪英超。在2016/17賽季，名帥哥迪奧拿接掌帥印後，曼城成績穩步上揚，2017/18球季以破英超紀錄的100分及19分優勢封王，上季再以1分優勢力壓利物浦衛冕，今季現時排第3，仍在爭標行列。

整個英超的場均入球仍持續上升，由2000年代的場均2.6球，升至本年代的2.74球。其中在2011年加盟曼城的阿古路，曾在2014/15賽季奪得金靴獎，至今共取得124個入球，較其他英超球員多30個。

至於韋斯咸在兩天前輸波後，怒炒柏歷堅尼，並有前帥莫耶斯回巢救亡。球隊在10年內共失520球，成為英超球隊中的另類「一哥」。單計積分，曾在2011/12球季降班至英冠的「槌仔幫」，意外在英超累積403分，排本年代第8；不過，該隊今季目前19戰得19分排第17，僅較降班區多1分，前程未卜。

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