【港超】傑志2：1險勝飛馬升第3　蘇沙無心插柳建奇功　 (22:47)

傑志自月初菁英盃後，相隔近三周再有比賽，3名新兵高美斯、朴俊炯及安永佳，因轉會窗未開，故此未完成球員註冊而無緣上陣，前二者賽前現身在球迷區與球迷互動。而剛完成港足助教合約的朱志光，則以總監身分重返傑志教練席中。

傑志今仗前場由費蘭度及洛迪古斯為首的4名外援攻堅，在上半場佔優強攻飛馬，但洛迪古斯兩次射門，包括一次車身窩利但角度太正，未能射破飛馬門將梁興傑的大門，半場互交白卷。

換邊後僅4分鐘，傑志打破僵局，鞠盈智門前接應蘇沙傳中撞入，為「藍鳥」領先1：0。68分鐘，飛馬翼衛陳柏衡同樣門前接應傳中施射扳平。1分鐘後傑志有黃金機會，鞠盈智妙射中楣，其後費蘭度連環射門，又被梁興傑及中堅張志勇先後擋出。戰至76分鐘，蘇沙一記右路傳中，無心插柳笠死梁興傑，為傑志再度領先2：1。飛馬完場前有多次機會，包括後備入替的陳肇麒攻門，被門將王振鵬僅撲出，加上大衛拉菲爾主射罰球僅高出，傑志終維持2：1比數完場。

飛馬賽後8戰6分排第7，剛完成足總A級教練牌照課程的飛馬主教練文彼得承認，自己執教半季表現並不合格，在管理球員踢出水準方面，仍有很大空間需要學習。對於中場馬高斯未列大軍，文彼得稱對方有傷在身，但強調對方仍在球隊下半季計劃之中，「他仍有合約在身，正常情况是會留隊」。他最後透露，曾效力飛馬的翼鋒艾華有隨隊跟操，但仍在洽談階段未簽約，並會在中前場位置增兵。

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