【年度回顧】大帝力壓保特、菲比斯　偕細威膺美聯社10年最佳　 (20:45)

美聯社總結近10年體壇成績，三奪NBA總冠軍兼三膺總決賽最有價值球員（MVP）的勒邦占士，力壓奧運冠軍「閃電」保特、「水神」菲比斯，以及足壇球星美斯等，當選本年代最佳男將；正備戰下月底澳網的「細威」則成最佳女將。至於快艇球星利安納和體操「黑珍珠」比拉絲，則膺2019年最佳男、女子運動員。

「壽星仔」占士今早出戰NBA常規賽，先在主場首節達成生涯第9000次助攻，成為聯盟史上首人達成3萬分、籃板及助攻均逾9000；最終交出13分、13助攻的「雙雙」，加上「一字眉」安東尼戴維斯攻入23分、9籃板，助湖人以108：95擊敗獨行俠。上周復出的獨行俠主力盧卡當錫，第2節末後意外跌倒，後腦着地及撞傷下背，但檢查後下半場可續上陣。

美聯社「本年代最佳男運動員」前5

1. 勒邦占士（美國／籃球）

2. Tom Brady（美國／美式足球）

3. 保特（牙買加／田徑）

4. 美斯（阿根廷／足球）

5. 菲比斯（美國／游泳）

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