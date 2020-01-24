【英超】利物浦險勝締十連勝　被譏「Li-VAR-pool」　狼隊：VAR殺死我們 (17:54)

利物浦主場迎戰「Big 6殺手」狼隊，戰至42分鐘，雲迪積克後場長傳，拉爾拉拿用肩膊將皮球撞前，沙迪奧文尼近門射入。球證即時判拉爾拉拿犯手球，但VAR推翻手球判決，改判入球有效，令主隊打開紀錄；而當時未被吹罰的雲迪積克，在慢鏡重播時亦見疑犯手球。

上半場補時階段，狼隊策動一次精彩攻勢，由19歲新星柏度尼圖妙射貼柱入網，但VAR指莊尼卡斯度越位在先，判入球冇效。雙方其後再無入球，最終利物浦小勝1：0。利物浦續居榜首，狼隊則以30分排第7。

狼隊隊長高亞迪賽後炮轟VAR：「那些判決殺死我們，VAR在殺死我們，他們一直在針對我們。我對上主發誓，我無法理解那個越位。對曼城也是這樣，我們好不容易克服了。」而領隊紐奴因投訴過激被黃牌警告，賽後亦怒氣沖沖：「我不想再談VAR，我不喜歡由身處幾千里外的人下判決。」

英超今季引入VAR後，判決不時引起爭議；而隊史首個英超錦標在望的利物浦，亦恰巧非首次因VAR得益，被球迷在社交平台譏諷為「Li-VAR-pool」。

上月與當時仍排第2的曼城演榜首大戰，紅軍右閘阿歷山大阿諾特疑兩度「犯天條」，經VAR翻查後逃過一劫，令主帥哥迪奧拿大為不滿。不過，利物浦亦曾在作客阿士東維拉時，羅拔圖法明奴被判「格勒底越位」，但仍險勝2：1。

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