【轉會】傳華杜斯借至彭拿路　成新帥科蘭首簽兼三度合作 (18:49)

34歲的華杜斯兩度加盟港超傑志，今年9月離隊加盟母會布達佩斯捍衛者，各賽事上陣14場入1球及貢獻3次助攻，大部分賽事正選上陣。報道指，華杜斯已同意在冬季轉會窗重開後，外借至彭拿路半季，並將穿上5號球衣，聯同今季借至河床的烏拉圭籍中場祖亞昆佩雷斯，一同在下月報到趕及參與季前操練，以準備明年2月開鑼的烏拉圭甲組聯賽。而這兩宗轉會，球會或將本周內落實宣布。

今年8月掛靴、現年40歲的科蘭，於本月21日落實執教母會彭拿路，他與華杜斯除了在港超2017/18年下半季在傑志並肩作戰半季，一同出戰亞冠分組賽外，此前亦曾在印度孟買城合作。

另外，科蘭日前出席在烏拉圭首都蒙得維的亞舉行的紀念告別賽，由2010/11年烏拉圭隊迎戰科蘭好友隊，陣容星光熠熠，包括阿根廷名宿列基美、華朗、辛尼迪、米列圖及甘比亞素等，最終雙方踢成6：6言和。科蘭為兩隊各踢半場，他先為烏拉圭隊攻入一球，換邊後替好友隊連中三元。值得一提的是，巴塞隆拿射手蘇亞雷斯，為烏拉圭後備入替後串演門將，並作出兩次撲救，表現搶鏡。科蘭賽後亦提到，首次執教便是一支具傳統及名望的球會，可說是遠超出他的夢想。彭拿路近5季3奪聯賽冠軍，上季屈居宿敵蒙得維的亞國民隊僅得亞軍。

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