【足球】《法國足球》評選10年最佳陣容　C朗美斯領銜入選　9將曾征戰西甲 (17:19)

《法國足球》近日評選10年最佳陣容，當中兩大球星基斯坦奴朗拿度（C朗）及美斯雙雙入選。連同尼馬及沙維等現役或退役球員，陣容中共有9人曾經或仍在在西甲征戰。效力利物浦的荷蘭隊中堅華基爾雲迪積克，成為最佳陣容唯一一名現效力英超球隊的球員。
在《法國足球》公布的最佳陣容中，有9名球員曾於或正在西甲征戰，當中悉數來自皇家馬德里及巴塞隆拿兩大球會。當中皇馬共有5名新舊球員入選，包括沙治奧拉莫斯、莫迪歷、馬些路及已離隊的C朗及卡斯拿斯。而巴塞則有美斯領銜入選，名宿沙維及現效力神戶勝利船的恩尼斯達亦榜上有名。餘下席位則由曾效力巴塞的巴黎聖日耳門（PSG）前鋒尼馬、前拜仁慕尼黑後衛拿姆，以及紅軍中堅雲迪積克奪得。值得一提的是，C朗昨出席於阿聯酋迪拜舉行的環球體育頒獎禮，第6次獲頒「最佳足球員」獎項。
在陣容公布後，不少網民認為評審公正，亦有人替法國隊新星基利安麥巴比不值，認為其表現比隊友尼馬更出眾。亦有球迷認為，雲迪積克近年才備受矚目，若計算過去10年的表現，皇馬中堅華拉尼及祖雲達斯後衛基亞連尼更值得入選。
《法國足球》10年最佳陣容
卡斯拿斯（波圖）
拿姆（已退役） 華基爾雲迪積克（利物浦） 沙治奧拉莫斯（皇家馬德里） 馬些路（皇家馬德里）
莫迪歷（皇家馬德里） 沙維（已退役） 恩尼斯達（神戶勝利船）
美斯（巴塞隆拿） C朗拿度（祖雲達斯） 尼馬（巴黎聖日耳門）
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