【英超】阿仙奴1：2反負車路士　60年來首次主場四連敗 (00:19)

阿仙奴有上仗停賽的後衛哥林張伯斯復出，中場古杜安斯則獲新帥阿迪達投信心一票擔正，但守將柏柏斯達夫普路斯及盛傳將轉會哈化柏林的中場格列沙加未列入大軍。車路士則有中場赫臣奧杜爾及佐真奴費路列後備，改由高華錫和美臣蒙特代勞。

13分鐘，奧斯爾開出角球，張伯斯頂後，車路士後衛艾馬臣柏美尼走甩敵鋒奧巴美揚，令後者得以頂入開紀錄。23分鐘，受傷的張伯斯由梅斯達菲入替。34分鐘，車路士領隊林柏特以佐真奴費路換入艾馬臣柏美尼，卻在43分鐘差點再失，奧巴美揚左路窄位射門中網側。下半場接戰，83分鐘，美臣蒙特左路開罰球，阿仙奴門將賓特尼奴出迎「打空氣」，令佐真奴費路射入空門扳平，其隊友鋒將譚美阿巴謙4分鐘後藉一次快速反擊得手，終為「藍戰士」鎖定2：1勝局。

此外，41歲的林柏特賽前警告37歲的阿迪達道：「執教『蜜月期』不會永恒。阿仙奴球迷對他有期望。」惟「林伯」亦相信阿迪達是實力份子：「他球員時期是領袖，而且睿智，當時看來，像將是一個優秀的球隊管理者。他後來當教練，我相信曼城領隊哥迪奧拿很依賴他……所以，他不應被標籤為無經驗領隊。」

阿迪達已明白任道重遠：「我們需為球迷努力，為他們帶來歡樂。這就是我們的責任。」另外，他向太太坦承：「『總有一天，我定會以領隊身分回巢阿仙奴』。事情比預期來得有點快，但這就是夢想。」連續兩場做後備的前鋒尼高拉斯比比方面，阿迪達提醒道：「若他能以練習時的表現說服我，又願意學習、努力不懈和表有穩定演出，我定會對他有信心，而且肯定他擁有成為頂尖球員的潛質。」

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