【英超】狼隊乘勝狙擊一哥利物浦　高普：查奧爾難守過華迪 (21:24)

利物浦vs.狼隊 now621台 明晨00：30直播 曼城vs.錫菲聯 now622台 明晨02：00直播

狼隊昨晨擊敗曼城一仗，甚有「Big 6殺手」回歸之勢，翼鋒艾達馬查奧爾該仗交出一傳一射，連同首循環兩球，成為近3季唯一三破曼城大門的球員。利物浦主帥高普直指此子是心腹大患：「他是非常危險的人物，占美華迪很難守，但我認為查奧爾更難防守，因為他的速度非凡。」查奧爾今季英超及歐霸共上陣23次入5球和貢獻4次助攻。

「紅軍」現以10分領先多打一場的李城，跨季35場英超不敗紀錄，亦被拿來與阿仙奴49場不敗紀錄相比，不過多次避談榜首優勢的高普，再次開腔為麾下減壓：「我在這裏（英超）工作了一陣子，你問我有沒有可能，我會說不。」

此外，英媒報道高普接到巴黎聖日耳門體育總監李安納度來電，獲邀執教這支法甲豪門，但雙方商談一小時後，上月和利物浦續約至2024年的高普拒絕邀請。

至於迎來不足48小時踢第2仗的曼城，明晨回歸主場迎戰錫菲聯。「藍月」上輪吃下今季第5敗後，哥迪奧拿被指下季季尾完約前或提早離任，令總裁蘇利安奴急於澄清：「他會留下，沒有討論空間。」至於「升班馬」錫菲聯賽前以29分排第8，今季作客9戰未嚐敗仗，成為英超史中，首支做到這佳績的「升班馬」 。

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