【羽毛球】李宗偉正式謝幕　捐出珍藏拍賣籌款　盼與家人健康度餘生 (18:56)

昨晚假馬來西亞雲頂舉行的告別戰，是李宗偉時隔539天再踏賽場，印尼名將祖拿坦（Jonatan Christie）等亦有出席，向這名傳奇球星致意。李宗偉去年7月罹患早期鼻咽癌，其後抗癌成功，昨表示今後以家人為重：「19年羽毛球生涯，我一直在場上拼搏、訓練，都沒有時間陪家人。現在孩子也6歲了，希望健康過完餘生，給家人多一點時間。」

同場亦舉辦拍賣會，李宗偉捐出多件珍藏，包括在里約熱內盧奧運準決賽，對陣林丹時的戰衣；當時李宗偉勝出這場最後的奧運「林李大戰」，但在決賽飲恨，未能擺脫「千年老二」命運。不過，當時林、李二人即場交換球衣，未知昨晚拍賣的是否後備戰衣。連同告別賽使用的球拍等，李宗偉昨為名下基金會籌得77930馬幣（約14.7萬港元）。

此外，大馬混雙主力女將吳柳螢，昨亦代表隊友感謝這位大師兄：「我們還是無名小卒時，你用行動告訴我們，只要努力沒什麼是不可能的。看着你一直為國家努力，背負着全馬來西亞人民的希望，承受的壓力不能用言語形容，我們看到的比別人更多。」

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