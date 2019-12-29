【英超】韋斯咸負李城即炒柏歷堅尼　熱刺逼和包尾諾域治　摩連奴怨後防 (17:53)

上輪被利物浦打破主場不敗身的李城，今晨作客未有派遣有太太分娩的箭頭占美華迪上陣，改由伊恩拿祖掛帥，亦正是由他於40分鐘近門頂入，為客軍先開紀錄。韋斯咸雖在完半場前有柏保路科奴斯扳平，但上半場射失12碼的李城中場迪馬雷格雷，終在56分鐘射入今季聯賽第一球，助李城以2：1重返勝軌。

韋斯咸吞下近5輪第4場敗仗後，19戰得19分排第17，僅較降班區尾三的阿士東維拉多1分。上任18個月的領隊柏歷堅尼，今晨出席賽後記者會後，不久便被會方解僱。韋斯咸未公佈繼任人選，但英媒指前帥莫耶斯將回巢救亡。

另一名帥摩連奴亦相當激氣，因熱刺今晨作客榜尾軍諾域治，上半場先失一球後，基斯甸艾歷臣易邊後射入罰球扳平，但隊友後衛奧里亞在6分鐘後「擺烏龍」，哈利卡尼終在83分鐘博得12碼並操刀中鵠，助熱刺驚險取得1分。

熱刺20戰得30分排第6，分別少第4車路士及第5曼聯少2分和1分，錯失升上前四的大好機會。摩帥賽後埋怨球員：「上半場犯過的錯，下半場又再犯，防守失誤更是一場接一場，我們一定要阻止這些犯誤。由於這些防守失誤，我們只能接受這賽果。」

此外，愛華頓昨晚有前鋒卡維特利雲梅開二度，作客紐卡素贏2：1，新帥安察洛堤領軍兩連捷；至於下半場初段少踢1人的屈福特，仍能以3：0大勝客軍維拉，賽後以3分超前跌落榜末的諾域治，升上尾二，並令本月初上任的領隊皮亞臣的英超成績，改為2勝1和1負。

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