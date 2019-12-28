【跳繩】國際繩盟認可香港繩總　香港繩聯斥不公「保留權利但暫接受」 (20:39)

繩總與繩聯近月因未達合併共識，國際繩盟加入調停，繩聯本月中召開記者會，表示不會接受管理層人數四六比安排，要求「五五分」。國際繩盟其後再發聲明，希望兩會盡快達共識。直至本周一，繩總引述國際繩盟，表示已獲確認成為臨時成員，着手籌備公開賽以選拔港將，參戰明年世界賽。

香港繩聯今日在社交網發聲明，先是表示對國際繩盟處理香港會籍的決定，極不公平及不公義，為此感到十分失望。聲明亦提到國際繩盟早前指示繩總，要完成3個強制條件，方獲確認臨時會員資格，當中包括由本月18日起30天內，兩個香港會方進行會議等。

香港繩聯在聲明中稱，保留一切權利下，將暫時接受國際繩盟的指示，加入總會並佔四成教練、裁判、執委會及領導層，以保香港運動員參加國際賽的福祉，但亦提到考慮一切行動，以維護香港運動員權益。

世界賽預計明年7月底展開，國際繩盟前年由兩會合併，並要求屬會同樣合併以組隊出賽，但香港兩屬會一直未達共識，港協暨奧委會嘗試協調亦不果。

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