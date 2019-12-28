【英超:附精華】曼城反負狼隊落後紅軍14分　哥帥暗示保前四才實際 (18:24)

曼城今場開賽先有門將艾達臣摩拉斯出迎時，禁區外撞跌單刀的迪亞高祖達，12分鐘被逐。不過史達寧25分鐘射失12碼但補中，為曼城領先。他之後再有突擊單刀機會，50分鐘梅開二度。惟狼隊之後由艾達馬查奧爾、魯爾占美尼斯及馬特杜靴迪建功，完場前反超前。史達寧補時罰球中楣，最終曼城全失3分，續守第3，狼隊則升上第5。

曼城完成一半球季，19戰得38分，分別落後利物浦及李斯特城14及1分，哥迪奧拿相信聯賽錦標已是利物浦囊中物：「現在去想追趕利物浦是不設實際了，還是專注在李斯特城上。我知道球隊的能力，但現實如此。」哥帥另一方面則否認餘下時間以盃賽優先，否則或令前四不保。

今場其中一個轉捩點，是迪布尼67分鐘被調離場，當時曼城只領先2：1，哥迪奧拿解釋考慮到周一凌晨仍要主場對錫菲聯：「我們在48小時內還有另一場，不想兩名防守中場都耗盡體力。」

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