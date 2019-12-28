【港超】傑志新兵高美斯求捧盃　安永佳棄美聯賽望爭入港足　 (16:13)

32歲塞爾維亞籍射手高美斯今次加盟傑志，是他第4間效力的港超球會，他透露在南區解約後，有不同本地及海外球會招手，最終加盟傑志，與同樣來自東歐的主教練施利斯高域有很大關係：「雖然我們互不相熟，但我知道他是傳奇的球員，教練生涯也贏過不少獎盃，與他合作是種榮幸。當然，傑志爭標機會也比較大，我來香港後仍未捧盃。」綽號「Mr.Right」的高美斯，將取代巴西籍射手盧卡斯離隊後的空缺，他稱不想與對方比較，只希望作出同等貢獻，對於未有繼承對方9號球衣，是希望將號碼讓給陣中另一射手洛迪古斯。

傑志青年軍出身的安永佳，則拒絕了美國次級聯賽的邀請回流。他稱當地聯賽制度仍未成熟，待遇也不是很好，而且很難升上美職，相信在香港發展，對入選港足會有幫助。過去在亞運及省港盃等出任左翼鋒甚至前鋒的他稱，自己最佳位置是左後衛或左中堅，樂意跟前輩丹尼良性競爭，他稱現時在丹尼受傷下，希望可證明自己能挺身而出，在球會以至港足接棒。

身高1.89米的26歲韓籍中堅朴俊炯則與傑志簽約一年，至2021年1月。他表示是因為同鄉兼傑志助教金東進而來投，在港適應近一個月後，狀態亦逐漸提升。

3名球員在下周三港超轉會市場重開後，將註冊成為傑志球員，而高美斯下月中有機會倒戈另一前東家香港飛馬。

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